Covid: ripartono le vaccinazioni al centro di Roccapiemonte Dal 22 al 24 settembre in Piazza Zanardelli sarà presente anche il Camper dell’Asl di Salerno

Il Sindaco Carmine Pagano e l’Assessore alle Politiche Sanitarie Daniemma Terrone, informano la popolazione di Roccapiemonte che, presso il Centro Vaccinale territoriale sito in via della Pace, frazione San Potito, ci si potrà sottoporre a vaccinazione, sia per la prima che per la seconda dose, da lunedì 20 settembre a venerdì 24 settembre 2021, a partire dalle ore 15:00; ed anche nella giornata di lunedì 27 settembre 2021 (sempre dalle ore 15:00). Sarà inoculato vaccino Pfizer.

Chi non è iscritto alla piattaforma per le vaccinazioni, può richiedere la prenotazione direttamente al centro oppure contattando i numeri: 081.5183585 (Protezione Civile di Roccapiemonte) oppure 081.9537033 (Croce Rossa).

Inoltre, mercoledì 22, giovedì 23 e venerdì 24 settembre 2021, dalle ore 09:00 alle 14:00, in Piazza Zanardelli a Roccapiemonte, sarà presente il Camper dell’Asl di Salerno, con i responsabili presenti cui si potrà richiedere l’iscrizione per prenotare la vaccinazione ed eventuali altre informazioni.