Montecorvino Rovella: via libera al recupero delle facciate della scuola Gentile "Intervento importante che permetterà al personale di usufruire in piena sicurezza della struttura"

La giunta ha dato il via libera ai lavori di manutenzione straordinaria per il recupero delle facciate esterne all'edificio della scuola "Gentile" a San Martino.

L'intervento in questione, finanziato dal Decreto Sud (fondo destinato a investimenti in infrastrutture sociali anno 2021) per un totale di 46mila euro, si aggiunge a quello già effettuato presso l'ex tribunale con i contributi dello stesso fondo riferiti al 2020. Grazie a tali fondi sono stati effettuati lavori presso l'ex Tribunale come: l'adeguamento interno alle normative anticovid, il ripristino facciata lato est, parte dell'impermeabilizzazione, pensiline ingressi lato est e ovest e la sistemazione area esterna per attività ludiche/didattiche.

«L'attenzione per la sicurezza degli alunni - sottolineano il sindaco, Martino D'Onofrio, e l'assessore all'Edilizia Scolastica, Stefania Quaranta - rappresenta una priorità per la nostra amministrazione. Con i lavori in questione andiamo a completare un intervento importante che permetterà al personale scolastico di usufruire in piena sicurezza della struttura. Il nostro impegno nei confronti della scuola non si ferma qui. A breve, infatti, consegneremo il terzo piano della scuola media di Macchia: uno spazio didattico innovativo in linea con gli standard previsti dalle linee guida per l'edilizia scolastica».