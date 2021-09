Cava: riapre il centro polifunzionale per persone con disabilità Ospiterà circa 20 utenti: “Un servizio fondamentale per tante famiglie"

Inizierà le attività il prossimo lunedì 20 settembre il Centro Polifunzionale per Persone con disabilità “Villa Rende” in via Luigi Ferrara 46, alla frazione Pregiato, adiacente il Centro Anziani “Casa Serena”.

Il Centro sarà aperto dalle ore 8 alle 17 dal lunedì a venerdì e riapre dopo il completamento delle procedure della gara di assegnazione aggiudicata al Consorzio di Cooperative Athena.

Ospiterà circa 20 utenti affidati alle cure di un psicologo coordinatore, assistenti sociali, educatori e Oss e si occuperà di promuovere il benessere e la qualità della vita dell’ospite, promuovere la crescita evolutiva del soggetto, mantenere le abilità acquisite, sviluppare le potenzialità residue, favorire la socializzazione dell’individuo, sostenere la famiglia nella gestione del familiare.

“Un servizio fondamentale per tante famiglie cavesi – afferma l’Assessore ai Servizi Sociali, Annetta Altobello – che riapriamo dopo circa un anno di stop dovuto all’adeguamento alle normative e il riaffidamento della gestione. Un aiuto concreto per le persone con disabilità che potranno svolgere attività come il teatro, la musicoterapia, sportive, di socializzazione, educative e saranno seguite da personale qualificato”.