Cilento: donna punta da un'ape mentre è in auto va in shock anafilattico A soccorrerla dei passanti e una farmacista

Paura a Marina di Camerota dove una donna, mentre era a bordo della sua auto, è stata punta da un’ape. Pochi attimi ed è andata in shock anafilattico. A salvarle la vita dei passanti che hanno dato l'allarme, sul posto è intervenuta una farmacista e in seguito i sanitari del 118 che hanno trasportato la malcapitata in ospedale.