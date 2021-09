Paestum, tempio di Athena si tinge di verde per la giornata nazionale della SLA "Da Paestum lanciamo un segnale di speranza e di fiducia per tutti coloro che sono affetti da SLA"

Il 18 e 19 settembre tempio di Athena nel parco archeologico di Paestum si illumina di verde per celebrare la giornata nazionale dedicata alla SLA, organizzata dall’Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica e giunta alla sua XIV edizione.

"Da Paestum lanciamo un segnale di speranza e di fiducia per tutti coloro che sono affetti da SLA. Coloriamo l’Italia di verde: accendiamo la speranza per un futuro senza SLA", commentano dal Parco.

"Coloriamo l'Italia di verde perché non si spenga mai la luce sulla SLA: quella della Ricerca, così come quella della Speranza", queste le parole della presidente AISLA FulviaMassimelli in occasione dell'accensione di Palazzo Civico a Città di Asti che ha aperto ufficialmente la quarta edizione dei Comuni Illuminati.

"L'appello rivolto a tutti è quello di accendere una luce verde sulla propria finestra, per ricordare alla nostra comunità SLA che nessuno è solo", sottolineano da AISLA ONLUS.