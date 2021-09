Roccapiemonte: interventi di manutenzione nel comune Il sindaco Pagano: "Al lavoro per evitare problemi ai cittadini"

"Alcuni interventi di manutenzione per evitare problemi ai cittadini ed in particolare agli automobilisti. Grazie all'intervento di volontari della Protezione Civile, è stato riposizionato un basolo in Corso Mario Pagano. Inoltre, saranno riposizionati alcuni paletti segnaleteci. Altri interventi nelle prossime ore" così il sindaco di Roccapiemonte Carmine Pagano in un post sulla sua pagina Facebook ha voluto informare i cittadini degli interventi messi a punto nel suo comune.