Lutto nell'avvocatura salernitana: l'addio a Antonio Sarno Il 71enne tra i più noti penalisti campani

In queste ore l'addio a Antonio Sarno, 71 anni, tra i più noti avvocati penalisti non solo del Foro di Nocera Inferiore ma dell’intera Campania. Ha preso parte ad importanti processi.

Sarno è morto nella notte tra sabato 18 e domenica 19 settembre. Lutto per la città di Nocera Inferiore e la provincia salernitana. Questo l'addio di Guido Casalino, presidente dell’Ordine degli avvocati nocerini: “Oggi l’Avvocatura nocerina piange un collega di rara signorilità e correttezza, che ha dedicato tutta la sua vita alla famiglia ed all’esercizio della professione forense. Un collega leale e stimato da tutti, non solo per la sua indiscussa competenza giuridica, ma anche per la straordinaria passione che ha profuso nelle nostre aule giudiziarie”.