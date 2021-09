Agropoli: approvato bilancio consuntivo 2020 e previsionale 2021 Soddisfatto il sindaco Coppola: “Adesso possiamo guardare avanti con rinnovata fiducia”

Dopo alcuni anni di difficoltà, dovute all’entrata in vigore della nuova normativa contabile, le casse dell’Ente ritornano in attivo. Ciò consentirà nuovi investimenti in opere e servizi e soprattutto di poter programmare l’azione amministrativa dei prossimi mesi.

“Approvare un bilancio in attivo e raccogliere il consenso incondizionato della maggioranza, mi riempie di orgoglio. In questi quattro anni di amministrazione le nuove normative contabili entrate in vigore ci avevano talvolta costretto a delle scelte difficili e impopolari. Nonostante questo abbiamo lavorato duramente per la nostra città per attuare i progetti che ci eravamo prefissi nel programma elettorale”, afferma il sindaco Adamo Coppola.



“Adesso possiamo guardare avanti con rinnovata fiducia e, grazie al sostegno della coalizione, completare il percorso che abbiamo iniziato quattro anni fa. C’è ancora tanto da fare! - conclude il primo cittadino - Grazie ad un bilancio solido posso assicurare che il meglio deve ancora venire. Questa squadra, unita, saprà proseguire il percorso virtuoso iniziato già con l’amministrazione Alfieri”.