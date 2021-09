Capaccio Paestum: insediato il nuovo consiglio del forum dei giovani Il sindaco: "Sono certo che insieme faremo un buon lavoro"

Si è insediato a Capaccio Paestum il nuovo consiglio del forum dei giovani. Il sindaco Franco Alfieri ha voluto augurare buon lavoro al nuovo presidente del Forum, Alessandro Pecoraro, e ai 16 membri del neoeletto consiglio che, per i prossimi quattro anni, "avranno l’onere e l’onore di rappresentare i giovani di Capaccio Paestum".

"Il Forum dei Giovani è uno strumento molto importante perché coinvolge direttamente i ragazzi nelle decisioni che li riguardano, responsabilizzandoli e dunque facendoli crescere come persone e come cittadini. Nell’avvicinare i giovani alle istituzioni, è anche una buona scuola per formare la futura classe politica e dirigente.

La nostra amministrazione continuerà a essere vicina al Forum dei Giovani e a supportare le iniziative che vorrà realizzare. Sono certo che insieme faremo un buon lavoro. In bocca al lupo!", le parole della fascia tricolore.