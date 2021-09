San Marzano, 60 alunni dislocati al centro polifunzionale: scoppia la polemica L'opposizione denuncia: aule in evidenti segni di trascuratezza e disorganizzazione

"Le classi della terza elementare sono state distaccate nel plesso di piazza Guerritore, con destinazione di Centro polifunzionale "Nu Juorno Buono". Le aule che accolgono i circa 60 alunni mostrano evidenti segni di trascuratezza e disorganizzazione e gli spazi neanche idonei ad ospitare un tale numero di alunni. Molti i genitori preoccupati di tale situazione". La denuncia arriva dal gruppo consiliare di opposizione "Noi #sempretravoi", che chiede all'amministrazione comunale di San Marzano sul Sarno di intervenire.

"Davvero non si comprende - hanno detto i consiglieri comunali Vincenzo Marrazzo, Colomba Farina e Maria Calenda - perché vi è stata la necessità di trasferire alcune classi in un plesso dove si svolgono attività pomeridiane come centro polifunzionale dei minori, invocando la necessità di distanziamento e non considerando le difficoltà che presenta tale plesso. Perché dislocare gli alunni e non riuscire, con le dovute precauzioni , a contenerli negli edifici principali, oggetto di vanto di questa amministrazione comunale, nell’annuncio all’apertura dell’anno scolastico di scuole sicure e pronte per accogliere i nostri bambini A quanto pare non pronte e complete per tutte le classi. Non si poteva impostare una organizzazione diversa che non penalizzava alcune classi nel dislocamento? Dunque ancora qualche lavoro non è stato completato nel plesso principale? Perché alcuni bimbi vengono ospitati in una struttura non proprio al meglio della condizione?.Si chiede all’amministrazione comunale di rivedere, con chi di competenza, il piano organizzativo", la presa di posizione degli esponenti di minoranza.