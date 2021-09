Cava, battaglia sui conti del Comune: la maggioranza difende Servalli Il documento congiunto: "Abbiamo a cuore solo l'interesse della città"

"La maggioranza consiliare, in un momento di difficoltà per l’amministrazione e la città, è coesa più che mai, e con senso di responsabilità, lealtà e onestà ha deciso di non rincorrere i social e di non replicare alle tante falsità, alle provocazioni, alle calunnie e ai messaggi di odio che imperversano sul web al solo scopo di avvelenare il clima politico e sociale". Comincia così la nota a firma dei componenti della maggioranza che sostiene il sindaco di Cava de' Tirreni, Vincenzo Servalli.

Il riferimento è alle polemiche innescate dai consiglieri di opposizione, con la richiesta di dimissioni indirizzata al primo cittadino per la situazione finanziaria del municipio metelliano. "I soliti professionisti degli insulti, che remano contro a prescindere, sono bravi solo ad incitare all’odio, ma mai hanno avuto la capacità di analisi dei problemi, mai hanno studiato un atto amministrativo per fare proposte costruttive, pronti invece sempre ad inveire, mistificare, urlare vuoti e sterili slogan, nell’unico tentativo di screditare il sindaco e chi lo sostiene, ma non raggiungeranno mai il loro obiettivo di intimorire le forze di maggioranza, che sanno bene qual è il loro compito e quali sono le proprie responsabilità che anche in questa circostanza si assumeranno. Leggiamo nelle ultime ore i comunicati stampa delle forze di opposizione che, alimentando questo clima di odio, chiedono irresponsabilmente le dimissioni del sindaco, dimostrando ancora una volta di non avere a cuore le sorti della città, ma di curarsi solo dei propri interessi. Il sindaco Servalli, cui va il sostegno di tutta la maggioranza e che non cederà a queste provocazioni, non è solo e non lo sarà per tutta la consiliatura. Noi abbiamo a cuore solo gli interessi di Cava de’ Tirreni e andremo avanti sereni e a testa alta", scrivono congiuntamente Pd, Italia viva, Psi, Cava città in comune, Cava ci appartiene, Insieme per Servalli e Cava in Azione.