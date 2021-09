Agropoli, sono ancora 21 le persone positive al Covid Intanto proseguono gli open day nel comune cilentano

"L'Asl mi ha comunicato di aver riscontrato nelle ultime 24 ore 3 nuovi casi di positività al Covid-19. Nel contempo ci sono state 11 guarigioni. Il totale di positivi attuali è quindi di 21". Questo il dato reso noto dal sindaco di Agropoli, Adamo Coppola, ai suoi concittadini. Nel comune cilentano, dunque, è ancora presente l'infezione.

"Per quanto riguarda le dosi di vaccino somministrate sono 27.661 mentre sono 14.828 le prime dosi inoculate, con la percentuale che sale al 68%. Hanno completato il ciclo vaccinale il 59% dei residenti. Questa settimana il centro vaccinale "Città di Agropoli" sarà aperto con nuovi open day per la somministrazione di prime e seconde dosi nei giorni 21, 23, 24, 27 e 28 settembre, dalle ore 15 alle 19. Potranno sottoporsi al vaccino tutti i residenti che ne abbiano i requisiti senza necessità di prenotazione - ricorda il primo cittadino -. Bisognerà però presentarsi muniti di tessera sanitaria. Nelle prossime settimane verranno organizzate anche altre giornate per le vaccinazioni senza prenotazione".