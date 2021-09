Roccapiemonte, attenzione all'ambiente: installati raccoglitori per i mozziconi I primi nella centralissima Piazza Zanardelli, ma verranno installati in altri punti

Purtroppo li ritroviamo dappertutto: a terra, ammassati tra aiuole, nelle piazze e giardinetti. E sono complicati da rimuovere. Parliamo dei mozziconi di sigarette. A cercare di porre un freno alla cattiva abitudine dei fumatori di lasciare ovunque le cosiddette "cicche", è l'Amministrazione Comunale di Roccapiemonte. Il Sindaco Carmine Pagano infatti comunica che in questi giorni sono stati installati dagli addetti comunali i primi raccoglitori per mozziconi di sigarette. Si trovano nella centralissima Piazza Zanardelli, ma verranno installati in altri punti nevralgici di Roccapiemonte.

"Grazie al continuo impegno dell'Assessore all'ambiente Annabella Ferrentino, del Consigliere Comunale delgato al decoro urbano Valentina Galotto, dei dipendenti comunali e di cittadini molto attenti a questa problematica, siamo partiti con l'installazione di questi raccoglitori con i quali speriamo di evitare la spiacevole presenza di mozziconi in giro per le strade e nelle piazze. In tal senso, ricordando a tutti che il fumo di per sè fa male ed andrebbe evitato, chiedo ai fumatori di tenere il giusto atteggiamento così da bloccare quello che è un diffuso malcostume: gettare a terra uno dei materiali più inquinanti al mondo. Inoltre, quando usciremo definitivamente dall'emergenza pandemica per il Covid-19, implementare questa attività grazie al progetto "No mozziconi a terra" della trasmissione tv Striscia La Notizia di Canale 5 al quale abbiamo già aderito l'anno scorso" ha dichiarato il Sindaco Carmine Pagano.