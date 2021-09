Pontecagnano, giornata della gentilezza: iniziativa a favore dei bimbi autistici Un laccetto azzurro ai genitori di questi ragazzi per accedere nei luoghi dove c'è fila o folla

Nella Giornata Nazionale della Gentilezza, il Comune di Pontecagnano Faiano effettua la consegna dei laccetti destinati alle famiglie dei soggetti affetti da autismo ed invalidità invisibili. Un’iniziativa, questa, dal titolo esemplificativo "Siamo tutti unici", che nasce con il preciso intento di tutelare donne ed uomini che, in particolari contesti, necessitano di un’attenzione peculiare. Per esempio, grazie al codice identificativo trasmesso mediante il badge, chi si trova in fila insieme a queste persone, che vivono con frustrazione il momento dell’attesa, può gentilmente cedere il proprio posto o comunque testimoniare vicinanza anche solo con un sorriso.

I laccetti, consegnati questa mattina dall’Assessore al ramo Rosa Lembo a due giovani del territorio, saranno poi distribuiti ai genitori degli studenti e in diversi luoghi simbolo della città. “Prendendo spunto da un’idea nata nel Regno Unito nel 2016, e precisamente all'interno dell'aeroporto londinese di Gatwick, abbiamo voluto trasmettere il messaggio che il valore dell’unicità è sacrosanto ed inviolabile e va preservato con tutti i mezzi possibili, non ultimo quello della gentilezza. Costa poco cedere un posto in fila al supermercato o al museo, eppure per le famiglie è importante. Non chiudiamoci nel nostro egoismo ed apriamoci alla vita: con una parola di conforto, con uno sguardo di comprensione, con un attimo del proprio tempo”, ha asserito il delegato alla Gentilezza Rosa Lembo.

“Veicolare messaggi di speranza attraverso piccole e grandi azioni è un dovere per chi svolge un ruolo pubblico. Noi che godiamo del privilegio di parlare alla gente, non possiamo che utilizzare la nostra condizione per gridare l’importanza del rispetto, della solidarietà, di una cultura orientata all’accoglienza ed all’integrazione. Un gesto come questo dice molto con poco: quando ci troviamo accanto a chi vive con difficoltà situazioni all’apparenza abituali e semplici, possiamo e dobbiamo manifestare tutta la gentilezza di cui siamo capaci. E non è cosa da niente”, ha concluso il Sindaco Giuseppe Lanzara.