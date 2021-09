Nocera Inferiore: da sabato parte il tour cittadino dell’isola ecologica mobile "La sensibilizzazione alla tematica ambientale è decisiva per vivere in una città pulita e decorosa"

Il servizio Ambiente ed Ecologia del Comune di Nocera Inferiore, in collaborazione con l’ assessorato all’ Ambiente e all’ Ecologia, ha organizzato un tour mobile dell’ isola ecologica in diverse zone della città per informare sulle corrette modalità di conferimento dei rifiuti.

Il primo appuntamento a cui la cittadinanza è invitata a partecipare è fissato per sabato 25 Settembre, dalle ore 9 .00 alle ore 13.00 in via Fedele -Chiesa San Giuseppe. I successivi appuntamenti sono in programma, nella stessa fascia oraria, anche per Sabato 9 Ottobre in piazza Cicalesi e per sabato 23 Ottobre in piazza Padre Gugliemo Salierno nel rione Arenula. Infine, l’ ultimo appuntamento dell’ isola ecologica mobile è in calendario per sabato 6 Novembre presso via S. Prisco Palumbo – area Padre Pio.

Durante il tour dell’ isola ecologica sarà possibile conferire in loco piccoli Raee( computer, tastiere, monitor , piccoli elettrodomestici etc), indumenti (abiti, scarpe, borse, etc) ed oli esausti vegetali.

Sarà possibile ,inoltre, se muniti di tessera sanitaria ritirare gratuitamente il kit per la raccolta differenziata e ricevere materiale informativo.

Il sindaco Manlio Torquato: “La sensibilizzazione alla tematica ambientale è decisiva per vivere in una città pulita e decorosa. Promuovere e partecipare a questo tipo di iniziative ci rende cittadini migliori e con rinnovata coscienza civica”.

L’ assessora al ramo, Nicoletta Fasanino, ha aggiunto: “Il tour è un'occasione per incontrare i cittadini e parlare a tu per tu delle buone pratiche indispensabili per migliorare la qualità dell'ambiente nella nostra città a partire proprio dalla gestione dei rifiuti. Un oggetto avviato a riciclo è una risorsa, se abbandonato diventa un problema ed un costo. Scegliamo la strada della sostenibilità”.