Roccapiemonte: 170mila euro per riqualificare via della Libertà, al via i lavori Spazio alla cultura: il comune presente all'evento Nocerart Castle Park

Partono i lavori di riqualificazione di via della Libertà a Roccapiemonte. Gli interventi sulla strade provinciale 107 avranno inizio il 1° ottobre. A comunicarlo il Sindaco Carmine Pagano e il Consigliere Comunale alla manutenzione Sabato Grimaldi che, con il responsabile dell’Ufficio Tecnico Rocco Rescigno e il geometra della Provincia di Salerno Luigi Popolo, hanno effettuato in queste ore un sopralluogo definitivo prima di dare il via libera ai lavori. Gli interventi prevedono l’asfaltatura dell’intera carreggiata di via della Libertà (dal confine con Nocera Superiore fino all’altezza dell’incrocio al confine con Mercato San Severino), la risistemazione della segnaletica orizzontale e verticale.

“Grazie all’impegno e agli incontro avuti nei mesi scorsi alla Provincia di Salerno, siamo riusciti ad ottenere un finanziamento pari a circa 170 mila euro per questi importantissimi interventi che riguarderanno una delle strade più trafficate del nostro territorio, via della Libertà – SP 107, fornendo così a cittadini ed automobilisti maggiore sicurezza stradale, anche in previsione della stagione delle piogge. Nuovo asfalto, nuovi segnali stradali e strisce pedonali” hanno dichiarato il Sindaco Pagano e il Consigliere Grimaldi.

Successivamente sono previsti interventi anche sulla Strada Provinciale 208 – zona Codola, per i quali il Comune di Roccapiemonte ha ricevuto fondi per 100 mila euro.

Attenzione alla città e alla cultura. Il Comune di Roccapiemonte è stato tra gli enti partners dell'evento Nocerart Castle Park, rassegna culturale che però ha strizzato l'occhio al commercio con l'intento di rappresentare un volano di sviluppo per il territorio dell'Agro. La manifestazione ha unito arte, cultura, tradizioni, musica, spettacolo e commercio grazie ad una intuizione dell'assessore alle attività produttive di Nocera Inferiore Antonio Franza, cui hanno aderito altri enti, tra cui il Comune di Roccapiemonte presente con un proprio spazio e uno stand dove la Pasticceria La Marisella di Roccapiemonte, che ha partecipato a Nocerart, ha potuto mostrare e far assaggiare i propri prodotti artigianali alle persone presenti.

L’iniziativa è stata cofinanziata dal Poc Campania 2014-2020 (Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e cultura. Programma regionale di eventi e iniziative promozionali e parentesi). Tra gli artisti protagonisti di NocerArt Castle Park Maurizio Casagrande, Rosalia Porcaro e Massimiliano Gallo (nelle foto) tra gli attori del film di Paolo Sorrentino "E' stata la mano di Dio" pluripremiato al recente Festival di Venezia.

Questo il commento dell'assessore al commercio e spettacolo di Roccapiemonte Roberto Fabbricatore: "Si sta creando da tempo una partnership con gli altri comuni del territorio, come Nocera Inferiore, grazie a progetti che vedono il coinvolgimento di tutto il vasto territorio dell'Agro. Stanno per partire anche a Roccapiemonte alcune iniziative ed eventi che speriamo possano riscuotere un successo simile a quello ottenuto da Nocerart Castle Park attraverso il quale si sono accesi i riflettori anche sul Comune di Roccapiemonte". Soddisfatto per la buona riuscita di questa partnership il Sindaco Carmine Pagano.