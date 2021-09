Camerota: pubblicato il bando per la messa in sicurezza dell'area Mingardo L’area è stata interessata, nel passato ed anche di recente, da vari crolli

Dopo l’apertura definitiva delle aree di sosta del Mingardo e il progetto di decine di milioni di euro per la mitigazione del rischio erosione costiera e per il recupero ambientale del litorale, continua il processo di evoluzione dell’intera zona.

È stato infatti pubblicato il bando di gara per interventi di messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica è finalizzato alla “Messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico”, in particolare si riferisce all’area del costone roccioso a ridosso della strada provinciale ex 562 nel Comune di Camerota sito tra la Grotta Caprara e l’estremità sud di Cala Finocchiara (ingresso galleria lunga). L’area è stata interessata, nel passato ed anche di recente, da vari crolli. I fenomeni hanno determinato grosse problematiche emergenziali.

L’amministrazione comunale, percependo la gravità della situazione, ha sollecitato più volte gli organi preposti con l’intenzione di attivare, in tempi brevissimi, quanto necessario per superare definitivamente il problema, al fine di consentire la fruibilità dell’area in piena sicurezza.

Nelle prossime settimane partirà anche il bando per la strada Palinuro - Marina di Camerota, finanziato dalla Regione Campania per oltre 10 milioni di euro. Un altro passo importante per il Comune di Camerota.