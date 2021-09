Pellezzano, un "viaggio premio" per i 10 studenti più meritevoli Destinazione Parma. Il sindaco Morra: "Un incentivo per i giovani a fare sempre meglio"

L'Amministrazione Comunale di Pellezzano intende organizzare un viaggio premio con destinazione Parma, capitale italiana della cultura 2021 ed escursione a Langhirano (PR), luogo di interesse storico e culturale, periodo orientativo fine ottobre-inizio novembre 2021, per 10 studenti delle scuole medie superiori, residenti nel Comune di Pellezzano, che si sono particolarmente distinti alla prova dell'esame di maturità, tenendo conto del reddito familiare, come di seguito:

- 5 studenti relativamente all'anno scolastico 2019/2020;

- 5 studenti relativamente all'anno scolastico 2020/2021

Gli interessati possono produrre, entro il prossimo 05 ottobre, ore 12.00 – (termine perentorio), domanda di adesione alla manifestazione d'interesse (il cui modello sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune o potrà essere ritirato presso l'Ufficio Relazioni col Pubblico del Comune - sede centrale Piazza Municipio n° 1 - piano terra - tel. 089/568730) sottoscritta regolarmente ed indirizzata al Sindaco del Comune di Pellezzano, allegando autocertificazione nella quale siano indicati:

• Le generalità del richiedente;

• La votazione conseguita alla prova dell'esame di maturità anno scolastico 2019/2020 e anno scolastico 2020/2021;

• Indicazione dell'Istituto Superiore frequentato;

• La posizione del nucleo familiare attestata da dichiarazione ISEE (da allegare alla domanda) in corso di validità.

“Ci è sembrato giusto e opportuno – ha spiegato il Sindaco, dott. Francesco Morra – proporre questa iniziativa per premiare gli studenti più meritevoli che risiedono sul nostro territorio. E’ una forma di incentivo a fare sempre di più e sempre meglio, anche perché (è doveroso ricordarlo), i nostri giovani rappresentano la futura classe dirigente, alla quale si richiedono professionalità e competenze specifiche in diversi ambiti”. Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all'Ufficio Relazioni col Pubblico del Comune - sede centrale Piazza Municipio n° 1 - piano terra - tel. 089/568730