Piano di Zona Ambito S2: pubblicata la graduatoria per prima infanzia I servizi di nidi e micro nidi prevedono l'accesso dei bambini tra i 3 mesi e 3 anni

Il Piano di Zona Ambito S2 rende noto che è stata pubblicata la graduatoria relativa all’iscrizione ai servizi socio – educativi per la Prima Infanzia del Piano di Zona Ambito S2 per l’anno educativo2021/2022, per i nidi ubicati nei comuni di: Amalfi, Minori, Positano, Scala,Tramonti.

L'attivazione dei servizi sarà avviata appena espletate le attività organizzative.

I Servizi di Nido e Micro-Nido prevedono l’accesso dei bambini di età compresa tra i 3 mesi ed i 3 anni di età. Sono servizi educativi e sociali che comprendono, altresì, la mensa ed il riposo pomeridiano dei piccoli ospiti. Vengono inoltre garantiti l’accoglienza e la cura dei bambini (pasti, riposo) rispondendo alle esigenze primarie, favorendone la socializzazione, l’educazione, lo sviluppo armonico, l’acquisizione dell’autonomia attraverso il gioco, le attività laboratoriali manuali, espressive e di prima alfabetizzazione.

Questi servizi verranno erogati presso le strutture rese disponibili dai Comuni che compongono l’Ambito S2: Cava de’Tirreni (via Carillo e località S.M. del Rovo), Amalfi, Minori, Positano, Praiano, Scala e Tramonti, appositamente allestite, a favore dei minori di età compresa tra 3 e36 mesi, residenti in tutti i Comuni del Piano di Zona S2 (Amalfi, Atrani, Cava de’Tirreni, Cetara, Conca dei Marini, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Scala, Tramonti e Vietri sul Mare).

I servizi socio – educativi per la Prima Infanzia promossi dal Piano di Zona S02, rientrano nell’ambito della programmazione di Ambito dei Servizi per la Prima Infanzia, a valere su diversi fonti di finanziamenti (FSC – Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007/2013, fondi MIUR 2019 - Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e di istruzione SIEI riparto anno 2019, Fondo regionale finalizzato al concorso delle spese di gestione, funzionamento e manutenzione degli Asili Nido, compartecipazione da parte dei Comuni e degli utenti).

All’indirizzo www.pianodizonas2.it le graduatorie complete.