Roccapiemonte: il sindaco Pagano al centro vaccinale “Quasi il 70% dei cittadini si è sottoposto alla doppia dose di vaccino”

Il sindaco di Roccapiemonte Carmine Pagano è stato presente presso il Centro Vaccinale di via della Pace (frazione San Potito), accertando la buona affluenza dei cittadini che si sono sottoposti a vaccinazione (prima o seconda dose). Inoltre, da mercoledì in piazza Zanardelli (dalle 9:30 alle 13:00) è presente il camper dell'Asl di Salerno dove gli utenti possono prenotarsi per effettuare il vaccino.

"I rocchesi sanno che sono un sindaco sempre presente sul posto e al loro fianco. In questo periodo sto seguendo minuziosamente l'evolversi della situazione pandemica, con la convinzione che siamo sulla strada giusta. Quasi il 70% dei cittadini di Roccapiemonte si è sottoposta alla doppia dose del vaccino, ma continuerò ad insistere e a fare appelli, perchè possiamo fare di più e diventare il primo Comune del territorio a raggiungere il 100%.

Sono stati due anni duri, in qualità di primo cittadino non posso che dire che bisogna proseguire così sotto l'aspetto dei vaccini anti-Covid 19 E mi piace sottolineare che la macchina amministrativa non si è mai fermata, con la priorità che è stata quella di stare al fianco dei miei concittadini" ha detto il sindaco Pagano.