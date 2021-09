Sapri: bagno di folla per l'inaugurazione della nuova statuta della Spigolatrice Alla cerimonia anche l'ex premier Giuseppe Conte. Sindaco assente per varicella

E' stata inugurata ieri la nuova statua della Spigolatrice nel comune di Sapri. Bagno di folla per la cerimonia di svelamento dell'opera, realizzata dallo sculture cilentano Emanuele Stifano. Tra i presenti anche l’ex premier Giuseppe Conte invitato dal senatore Giuseppe Castiello. Un'opera tanto attesa e fortemente voluta dall’amministrazione Gentile e che ha trovato il sostegno della Fondazione “Grande Lucania” e del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Una statua simbolo della città.

Conte, nel suo discorso di ringraziamento ha preso anche un impegno nei confronti dei cittadini di Sapri e del Basso Cilento: “Non chiediamo opere faraoniche o imprese mirabolanti per il Sud ma vogliamo che gli sia dato ciò che gli spetta".

Assente il sindaco Antonio Gentile, costretto a casa con la vericella, che non ha mancato di far sentire la sua vicinanza alla popolazione con un messaggio:

"Un temporaneo problema di salute - mi è stata diagnosticata la varicella - non mi permette di stare qui, oggi, insieme a voi, ad inaugurare la nuova statua della Spigolatrice di Sapri ma mi onoro di inviare questo breve messaggio inaugurale per questa importantissima opera d’arte che costituirà un grande attrattore turistico per la nostra città.

Consentitemi un ringraziamento meritato all’Assessore Francesco Di Donato che ha seguito personalmente ogni fase dell’installazione oltre ad averla promossa, all’ufficio tecnico comunale, alle ditte, alle manovalanze e agli operatori privati che hanno partecipato.

Un’opera di pregio artistico realizzata dall’artista Cilentano Emanuele Stifano, finanziata dalla Fondazione Grande Lucania, dal Parco Nazionale del Cilento Vallo Diano e Alburni e dal Comune di Sapri e illuminata dall’architetto Iolanda Fortunato e dall’ingegnere Marco Frascarolo di grande valenza turistica che arricchisce la nominanda passeggiata Luigi Mercantini.

Un lavoro sinergico e continuo per mantenere la nostra identità, i nostri valori e per potenziare l’offerta turistica. Ed è per questo che è doveroso da parte mia chiedere alle autorità oggi presenti di supportare con convinzione nelle sedi istituzionali preposte le legittime quanto vitali richieste unanimi di questo territorio in tema di alta velocità e sanità.

Sapresi questa nuova statua del volto più conosciuto della lirica patriottica risorgimentale è di tutti e da oggi simboleggia anche la volontà e l’impegno di tutti per ripartire e crescere. Prendiamocene cura! Viva Sapri. Viva l’Italia", il messaggio della fascia tricolore.