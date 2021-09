Rifiuti, Battipaglia esulta: niente frazione organica all'interno dello Stir La giunta regionale esclude l'impianto di compostaggio dai 14 siti da individuare in Campania

L'annuncio arriva a pochi giorni dal voto e rappresenta una delle notizie più attese - ed importanti - per la comunità di Battipaglia. La giunta regionale della Campania ha infatti escluso la cittadina della Piana del Sele tra le sedi dove realizzare i 14 impianti per il trattamento della frazione organica della raccolta differenziata.

Non arriveranno dunque nuovi scarti nell'impianto di compostaggio presso lo stir di Battipaglia, già teatro in questi anni di un aspro braccio di ferro.

"Come già annunciato nelle settimane scorse, non sarà più realizzato a Battipaglia l'impianto di compostaggio. I fondi già programmati sono stati invece destinati a sostenere il maggior costo degli impianti di compostaggio da realizzarsi negli Stir di Casalduni e Afragola", si legge nella nota diffusa nel pomeriggio da Palazzo Santa Lucia. Il riferimento era alle parole scandite da Vincenzo De Luca in uno dei recenti interventi proprio a Battipaglia. L'esecutivo regionale, dunque, ha confermato l'impegno del governatore assunto con i cittadini della Piana.