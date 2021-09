Camerota, vandali in azione nell'anfiteatro Kamaraton:"Situazione insostenibile" Distrutti i servizi igienici, danneggiato l’impianto elettrico e le mattonelle che fungono da sedute

Vandali in azione nel Comune di Camerota. Incivili hanno preso di mira l’anfiteatro Kamaraton provocando danni di ogni genere. La squadra di manutenzione del comune, da giorni, si sta occupando di ripristinare i danni causati.

Distrutti i servizi igienici, danneggiato l’impianto elettrico e le mattonelle che fungono da sedute per gli spettatori. Circa 270 i posti distrutti. Anche i cancelli sono stati divelti e forzati.

"La situazione è divenuta insostenibile - scrivono dall'amministazione comunale -Gli operai lo stanno risistemando per l’ennesima volta in vista di un evento che si terrà al suo interno".

Non la priva colta nel comune si registrano atti vandalici. In passato sono state danneggiate più volta anche le scuole e il parchi giochi. Utilizzati i cassonetti della spazzatura per gareggiare tra le strade del paese.

"È inconcepibile che le risorse e gli sforzi della comunità, debbano essere impiegati per far fronte a situazioni raccapriccianti, causate da mini bande di ragazzini maleducati e irrispettosi", concludono dall'amministrazione.