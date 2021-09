Agropoli: nuovo impianto antincendio per la scuola "Luigi Scudiero" I lavori prenderanno il via nei prossimi giorni

La scuola "Luigi Scudiero" nel comune di Agropoli avrà un nuovo impianto antincendio. Sono stati consegnati i lavori per l'installazione del nuovo impianto alla ditta vincitrice della gara d’appalto. A farlo sapere il sindaco Adamo Coppola. Il Comune è risultato beneficiario di un finanziamento di circa 130 mila euro da parte del Ministero dell’Istruzione.

"L’installazione dell’impianto antincendio nella scuola di via Verga rappresenta una di quelle opere poche visibili, ma al contempo fondamentali perché in grado di garantire la sicurezza dei piccoli studenti e di tutta la popolazione scolastica.

I lavori prenderanno il via nei prossimi giorni, senza arrecare disturbo ad alunni e personale, così come concordato con la dirigente. - scrive la fascia tricolore - Le scuole sono una delle nostre priorità. In questi quattro anni di amministrazione abbiamo garantito diverse opere strategiche per migliorare gli ambienti scolastici e non ci fermeremo!"