Camerota, vandali scatenati: distrutto l'anfiteatro "Kamaraton" Danneggiati i bagni, l'impianto elettrico e le sedute degli spettatori: danni ingenti

Vandali in azione a Camerota, danneggiato l'anfiteatro Kamaraton. Da giorni la squadra di manutenzione del Comune sta ripristinando i danni causati dagli incivili.

Distrutti i servizi igienici, danneggiato l’impianto elettrico e le mattonelle che fungono da sedute per gli spettatori. Circa 270 i posti distrutti. Anche i cancelli sono stati divelti e forzati.

"La situazione è divenuta insostenibile. Gli operai lo stanno risistemando per l’ennesima volta in vista di un evento che si terrà al suo interno. A Camerota in passato sono state danneggiate più volta anche le scuole e il parchi giochi. Utilizzati i cassonetti della spazzatura per gareggiare tra le strade del paese. È inconcepibile che le risorse e gli sforzi della comunità, debbano essere impiegati per far fronte a situazioni raccapriccianti, causate da mini bande di ragazzini maleducati e irrispettosi", la denuncia che arriva dal Comune cilentano.