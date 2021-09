Dipendenti aggrediti a Siano, arrestati gli aggressori: soddisfatto il sindacato Capezzuto e Rianna: andare fino in fondo per accertare le responsabilità

"Piena ed incondizionata solidarietà ai due dipendenti del Comune di Siano. Andremo in fondo per accertare le responsabilità di quanto accaduto e chiediamo maggiori tutele e sicurezza per i vigili e gli ausiliari, nonché per tutti i dipendenti dell'Ente": così il segretario generale della Fp Cgil Salerno Antonio Capezzuto e il coordinatore provinciale enti locali della Funzione pubblica Cgil, Alfonso Rianna.

"L'episodio si è verificato martedì mattina a Siano nel centro di raccolta rifiuti di via Zambrano. Una pattuglia della polizia locale è intervenuta per identificare due soggetti pregiudicati che stavano scaricando abusivamente ogni tipo di rifiuto dopo aver minacciato gli operatori del centro. Alla vista della pattuglia i due, brandendo un piccone hanno iniziato a colpire i veicoli minacciando di morte i due dipendenti intervenuti. Uno di loro, un ausiliare al traffico, probabilmente non sarebbe dovuto neppure essere lì a rischiare la propria vita", spiega Rianna.

"I due intrusi poi, hanno tentato di darsi alla fuga dopo aver speronato l'auto della polizia locale, danneggiandola. Si tratta dell'ennesima aggressione ai danni dei dipendenti comunali, un episodio inaccettabile che dimostra ancora una volta quanto sia pericoloso esporre gli agenti (e non solo) davanti a rischi simili, senza un coordinamento preciso con il comando locale. Sul caso, andremo fino in fondo per accertare ogni responsabilità", dichiarano Capezzuto e Rianna.

"Ringraziamo intanto i carabinieri di Siano e Mercato San Severino che hanno arrestato, su disposizione del pm del tribunale di Nocera Inferiore, Donatella Diana, questi delinquenti", concludono i due esponenti della Fp Cgil.