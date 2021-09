Baronissi, caso positivo a scuola: scatta la quarantena per una classe Lo ha comunicato il primo cittadino Gianfranco Valiante

Un caso di positività al Covid ha fatto scattare la quarantena per una classe della scuola San Francesco di Baronissi che da domani lavorerà con la didattica a distanza. A comunicarlo è stato il sindaco Gianfranco Valiante attraverso i canali social. «Bimba positiva al covid: III B in quarantena e in dad da domani.Il provvedimento di quarantena disposto dall’Asl risulta esteso anche a tre alunni deIIa II B che nei giorni scorsi hanno lavorato con la III ad un progetto PON. La II B proseguirà le lezioni in presenza, con eccezione dei tre bimbi citati. Nessun contatto è avvenuto con altre classi ed altre persone. Eseguite, da parte della scuola, le prescritte operazioni di sanificazione ambientale; osservato rigorosamente il protocollo. Tutte le altre classi proseguono, sin da domani, le lezioni regolarmente in presenza», le parole del primo cittadino di Baronissi.