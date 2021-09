Castellabate: al via la riqualificazione dei locali in via Porta di Mare "Abbiamo deciso, conclusi i lavori, di destinare tali spazi alle attività giovanili"

Al via oggi, 30 settembre, gli interventi di manutenzione straordinaria e di risanamento igienico conservativo dei locali comunali ubicati in via Porta di Mare, nel centro storico di Castellabate capoluogo. Gli interventi sono stati finanziati con i fondi del Dpcm del 17 luglio 2020 e destinati a infrastrutture sociali.

Il cantiere appena partito, effettuerà la riqualificazione di tutti gli ambienti per l’importo complessivo di €44.000, di cui €30.000 per lavori.

«Abbiamo deciso, una volta conclusi i lavori, di destinare tali spazi di proprietà dell’Ente alle attività giovanili, per l’apertura di nuove realtà commerciali e artigianali nel cuore del borgo antico», dichiara il Sindaco f.f., Luisa Maiuri: «Il Comune di Castellabate è assegnatario di un contributo annuo di €44.000 per le annualità 2020, 2021, 2022 e 2023 per un importo complessivo di circa €179.000, importanti fondi che si è già programmato di investire anno per anno con interventi mirati che riguarderanno tutte le infrastrutture sociali presenti nelle varie frazioni».