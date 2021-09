Pellezzano: nuovi interventi di manutenzione del manto stradale Prosegue la messa in sicurezza nel comune

Tutto pronto a Pellezzano per la realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria e la conseguente messa in sicurezza veicolare di alcune strade del territorio comunale in ambito urbano, individuate tra quelle che, alla luce dello stato manutentivo del manto superficiale attuale, necessitano prioritariamente degli interventi riqualificativi di progetto, per migliorare la scurezza di conduttori e pedoni.

In particolare i lavori saranno realizzati lungo le seguenti strade:

• mq. 950 Parcheggio e strada Via Campo – Pellezzano

• mq. 160 Via Carbonari – Capriglia

• mq. 800 Via Pastore – Capriglia

• mq. 500 Via Ferrovia – Coperchia

• mq. 500 Via Naddeo – Coperchia

• mq. 2000 Via S. Pertini e via Russo – Coperchia

• mq. 100 Stradina cimitero + stradina Via T. Farina - Coperchia

• mq. 600 Via Della Quercia – Capezzano

• mq. 600 Parco San Nicola – Capezzano

• mq. 1600 Via Grillo – Capezzano

• mq. 700 Via Filanda - Capezzano

TOTALE AREE MQ. 8500 circa

Inoltre per il parcheggio in via Via E. A. Mario di Pellezzano, considerata la presenza dei garages sottostanti, si procederà alla rimozione della guaina bituminosa, posa della nuova con doppio strato e manto di asfalto di 3 cm per mq. 220

“Continua – ha precisato il Sindaco di Pellezzano, dott. Francesco Morra – il lavoro di realizzazione di interventi manutentivi al manto stradale delle arterie che attraversano il territorio comunale. L’intervento in oggetto ha previsto un costo di 80mila euro, utilizzati per mettere in completa sicurezza le strade descritte. Insieme agli interventi realizzati nel periodo primaverile, si va a completare la messa in sicurezza di gran parte delle arterie di collegamento del nostro territorio per offrire la migliore fruibilità delle strade cittadine ad automobilisti e pedoni”.

L’intervento di riqualificazione del manto stradale verrà realizzato con le seguenti fasi:

• Fresatura del conglomerato bituminoso della pavimentazione stradale preesistente;

• Trasporto a discarica autorizzata dei materiali provenienti dai lavori della suddetta fresatura;

• Posa in opera del nuovo conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) per uno spessore di 4 cm.

• Posa in opera di nuova segnaletica orizzontale sul nuovo manto stradale

L’inizio dei lavori è previsto a breve, con adeguate comunicazioni che l’amministrazione comunale farà presente alla cittadinanza.