La provincia di Salerno spinge ancora sui vaccini: nuovi open day Appuntamento sabato 2 ottobre a San Marzano sul Sarno e domenica 3 ottobre a Pellezzano

La provincia di Salerno spinge sui vaccini. Due nuovi importanti appuntamenti a Pellezzano e San Marzano sul Sarno.

Sabato 2 ottobre, dalle 8,30 alle 13,30 presso il centro vaccinale di San Marzano sul Sarno continua la campagna vaccinale. Un nuovo open day dedicato a tutte le persone con età superiore ai 12 anni. Il vaccino somministrato sarà MODERNA.

Non c'è bisogno della prenotazione sulla piattaforma regionale.

"Importante vaccinarsi tutti, nel rispetto della propria salute e di quella di coloro che ci sono vicini. Invitiamo dunque a vaccinarsi tutti e quanto prima - scrive il sindaco Carmela Zuottolo - Ringrazio l' Assessore alle Politiche Sanitarie , Francesca Barretta, che tanto sta facendo per questa campagna vaccinale. Ringrazio tutti i volontari sia AMMINISTRATIVI che della Associazione di protezione civile “VI.VAS.”, che non ci hanno lasciato un solo momento e sono un Elemento fondamentale per il funzionamento del punto vaccinale."

Dopo il successo dello scorso 26 settembre, un nuovo Open Day Vaccinale è stato organizzao anche a Pellezzano, in programma domenica domenica 3 Ottobre 2021, dalle ore 9 alle ore 13, sempre presso il Centro Vaccinale Comunale situato in via Eroi di Nassiriya alla frazione Coperchia. La giornata di somministrazione del siero anti-Covid è rivolta a tutti i ragazzi dai 12 anni in su e agli adulti residenti nel Comune di Pellezzano con accesso libero senza prenotazioni.

Le vaccinazioni saranno effettuate attraverso una disponibilità di dosi del vaccino “Pfizer” fino ad esaurimento scorte. Si ricorda che per la vaccinazione dei minorenni è necessario il consenso firmato da entrambi i genitori corredato da una copia del documento di riconoscimento degli stessi al fine di rendere autorizzata la vaccinazione dei minori.

“Dopo i successi delle giornate precedenti – spiega il Sindaco di Pellezzano, dott. Francesco Morra – si rinnova l’Open Day con un nuovo appuntamento per le vaccinazioni. Dal punto di vista sanitario e della salute dei cittadini, siamo ben lieti di apprendere che da parte della popolazione c’è questa maggiore apertura nei confronti della vaccini. Del resto è davvero l’unica arma a nostra disposizione contro questo nemico invisibile. Vaccinarsi non solo è un dovere, ma soprattutto una forma di responsabilità soprattutto nei confronti dei soggetti più fragili”.

L’Open Day Vaccinale di Pellezzano è stato organizzato dall’Ente, in collaborazione con l’ASL di Salerno e con la presenza e il supporto dei volontari della Protezione Civile “S. Maria delle Grazie di Pellezzano”.