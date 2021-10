Baronissi: bando per sei architetti e tecnici delle costruzioni civili Il comune aderisce al Progetto Garanzia Giovani

Il Comune di Baronissi – in convenzione con Mestieri Campania s.c.s. Agenzia per il Lavoro - aderisce al Progetto Garanzia Giovani Campania II fase - Misura 5 “Tirocini extracurriculari” – Programma europeo che favorisce l’inserimento/reinserimento nel mondo del lavoro di giovani disoccupati e/o inoccupati e cerca di agevolarne le scelte professionali mediante una formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro, attraverso il rafforzamento dello strumento del tirocinio quale misura di politica attiva. Il Comune ospiterà 6 tirocinanti iscritti al Programma Garanzia Giovani

“Il Comune di Baronissi è stato da subito sensibile al progetto che consente ai giovani disoccupati/inoccupati di acquisire maggiori competenze, certificate alla fine del tirocinio e spendibili in futuro in analoghi contesti lavorativi – spiega il sindaco Gianfranco Valiante – è l’ennesimo strumento che mettiamo in campo per contribuire alla lotta alla disoccupazione giovanile e dare l’opportunità alle nuove generazioni di formarsi sul campo”.

Le figure professionali individuate sono tecnici delle costruzioni civili e professioni assimilate e architetti. I destinatari dell’Avviso sono giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni, non iscritti a scuola né all’Università, che non lavorano e non seguono corsi di formazione o aggiornamento professionale (Neet); Giovani anche non neet di età compresa tra i 16 a 35 anni che risultino ammessi alle operazioni finanziate con l’Asse 1 Bis del PAR Campania. Il termine fissato per la presentazione delle domande pubblicate su Cliclavorocampania è il 15 ottobre 2021.