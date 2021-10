Pellezzano: nuovo open day vaccinale nella frazione Coperchia E' rivolto a tutti i cittadini dai 12 anni in su

Dopo il successo dello scorso 26 settembre, nuovo Open Day Vaccinale a Pellezzano, in programma domenica domenica 3 Ottobre 2021, dalle ore 9 alle ore 13.00, sempre presso il Centro Vaccinale Comunale situato in via Eroi di Nassiriya alla frazione Coperchia. La giornata di somministrazione del siero anti-Covid è rivolta a tutti i ragazzi dai 12 anni in su e agli adulti residenti nel Comune di Pellezzano con accesso libero senza prenotazioni.



Le vaccinazioni saranno effettuate attraverso una disponibilità di dosi del vaccino “Pfizer” fino ad esaurimento scorte. Si ricorda che per la vaccinazione dei minorenni è necessario il consenso firmato da entrambi i genitori corredato da una copia del documento di riconoscimento degli stessi al fine di rendere autorizzata la vaccinazione dei minori.



“Dopo i successi delle giornate precedenti – spiega il Sindaco di Pellezzano, dott. Francesco Morra – si rinnova l’Open Day con un nuovo appuntamento per le vaccinazioni. Dal punto di vista sanitario e della salute dei cittadini, siamo ben lieti di apprendere che da parte della popolazione c’è questa maggiore apertura nei confronti della vaccini. Del resto è davvero l’unica arma a nostra disposizione contro questo nemico invisibile. Vaccinarsi non solo è un dovere, ma soprattutto una forma di responsabilità soprattutto nei confronti dei soggetti più fragili”.



L’Open Day Vaccinale di Pellezzano è stato organizzato dall’Ente, in collaborazione con l’ASL di Salerno e con la presenza e il supporto dei volontari della Protezione Civile “S. Maria delle Grazie di Pellezzano”.