San Marzano sul Sarno, l'opposizione: pulire i canali prima del maltempo L'appello all'amministrazione: "Manca una seria programmazione"

Pulire meglio i canali che circondano la città di San Marzano sul Sarno per evitare di arrivare in ritardo nel caso di piogge abbondanti nei prossimi mesi autunnali e invernali. E’ la richiesta che fanno i consiglieri comunali del gruppo "#Noi sempre tra voi" (Colomba Farina, Maria Calenda e Vincenzo Marrazzo) all’Amministrazione .



"Il Comune deve esigere dagli Enti competenti interventi radicali di pulizia per i canali della città, necessari per il gravoso rischio di esondazione dei vari canali legati alle abbondanti piogge che ciclicamente si abbattono sul nostro territorio. Manca a tutt’oggi una programmazione seria e definitiva per una manutenzione efficiente . Ancora tanta approssimazione nei lavori che realizza il Consorzio di Bonifica, come sempre superficiali e parziali. Le sterpaglie sono lasciate nei pressi degli argini e questo viene notato dai residenti”, hanno spiegato.



La situazione attuale, denunciano i consiglieri comunali di opposizione su impulso di diverse segnalazioni dei cittadini, vede questi canali puliti male e che con l’avvicinarsi del periodo delle piogge possono impedire il deflusso dell’acqua “e i canali ubicati nelle vicinanze delle abitazioni possono costituire un pericolo concreto per i residenti”.



“Negli ultimi tempi - concludono Farina, Marrazzo e Calenda - i precari interventi di pulizia hanno messo in ginocchio la nostra comunità. Si è già in ritardo e ora gli stessi interventi precari non bastano in vista delle prossime piogge. Si chiede di procedere quanto prima affinché tali operazioni siano realizzate in modo più incisivo e radicale e che siano portate a termine in tempi rapidi e utili al fine di evitare quanto più possibile qualsiasi disagio per gli abitanti di San Marzano sul Sarno”.