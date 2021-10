Nocera: premio "Forever Young" nel ricordo di Juan Palesky e "Frank" Fasciani La proposta del sindaco di Nocera Inferiore Manlio Torquato

Un premio alla cultura urbana contemporanea da istituire nel ricordo di Giovanni Palescandolo (Juan Palesky) e Francesco "Frank" Fasciani. "Forever Young". questo il nome della proposta del sindaco di Nocera Inferiore Manlio Torquato.

Un omaggio a due cittadini che, in appena un mese l'uno dall'altro se ne sono andati, giovani e "improvvisi", lasciando orfana una generazione.

"Due che hanno segnato il loro e il nostro tempo a Nocera e molto più oltre, se è vero come è vero, che a Giovanni venivano a sentirlo mixare da tutta la Campania e i bozzetti, le frasi geniali di Frank hanno fatto il giro d'Italia. Due che vivevano in provincia senza restare per questo "di provincia".

Perché la cultura, dicevo, non è solo quella classica e pensosa, ma anche quella pop e contemporanea della musica o della grafica icastica, che ha impregnato di sé più generazioni. Sono stati un ponte fuori da questa città, Giovanni e Frank, perché il loro nome girava ovunque. Ma anche dentro questa città, tra la sua parte borghese liceale professionale e quella più popolare, che si radunavano insieme ad ascoltare uno straordinario deejay o ad applaudire in curva sud.

Ed io l'ho visto, stamane, in piazza, questo "ponte", dove c'erano ultrà che piangevano come borghesi, e borghesi che applaudivano come ultrà. E allora se una città ha orgoglio e amore di sé e dei suoi figli migliori, non può che ricordarlo a sé stessa innanzitutto.

E a chi verrà", le parole del sindao Manlio Torquato.