Montecorvino Rovella: volontari ripuliscono la zona della Madonna dell’Eterno A partecipare anche il sindaco D'Onofrio: Tutelare i luoghi pubblici significa non cedere al degrado

Tutela dell'ambiente e rispetto dei luoghi pubblici. Questi i concetti chiave della giornata ecologica organizzata questa mattina presso la Madonna dell'Eterno e sulla Strada Regionale 164 nel comune di Montecorvino Rovella. Un'iniziativa nata in collaborazione con l'associazione Southland, Pro Loco Rovella, Forum dei Giovani, associazione naturalistica Monti Picentini, Made in Gauro e Nucleo Noe di Protezione Civile.

Nel corso della mattinata si è provveduto a bonificare le aree interessate dai rifiuti presenti, la maggior parte frutto di sversamenti abusivi ed abbandoni indiscriminati. A partecipare attivamente anche il sindaco, Martino D'Onofrio, il vicesindaco, Corrado Volpicelli, e l'assessore ai Lavori Pubblici, Carmine Falabella.

«Sensibilizzare la comunità al rispetto dell'ambiente - spiegano D'Onofrio, Volpicelli e Falabella - rappresenta un dovere per chi è chiamato ad amministrare i territori. Tutelare i luoghi pubblici significa non cedere al degrado ed all'incivilità. Un ringraziamento va rivolto a tutti i volontari che hanno partecipato attivamente all'iniziativa e che si sono impegnati per la buona riuscita di questa giornata ecologica. Ognuno di noi è chiamato ad una missione, difficile ma non impossibile: lasciare il pianeta migliore di come l'abbiamo trovato».