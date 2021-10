Pellezzano: inaugurata la prima colonia felina autorizzata L’iniziativa, promossa da Luca Barbarulo, ha visto in prima linea il sindaco Morra

Inaugurata questa mattina, nel giorno di San Francesco, in via Vittorio Emanuele IV alla frazione Coperchia, la prima colonia felina autorizzata sul territorio del Comune di Pellezzano L’iniziativa, promossa da Luca Barbarulo, ha visto in prima linea il Sindaco di Pellezzano dott. Francesco Morra, che nel giorno del suo Santo Patrono d’Italia e protettore degli animali, ha provveduto al taglio del nastro della colonia.

Per l’occasione, l’Ente ha gradevolmente concesso il patrocinio per dare vita a questa iniziativa che promuove la tutela dei diritti degli animali.