Baronissi: screening gratuito dell'udito nei locali del Consorzio sociale In programma domenica 10 ottobre dalle 9 alle 13

Una campagna di prevenzione per il controllo gratuito dell’udito è in programma domenica 10 ottobre a Baronissi, grazie all’iniziativa promossa dalla neonata associazione Ippocrate presieduta da Nunzia Imparato, patrocinata dal Comune di Baronissi. Dalle ore 9.00 alle 13.00, screening audiometrico a cura del dottor Mario Garzia specialista in controllo dell'udito e audiologia pediatrica, presso i locali del Consorzio sociale Ufficio Home Care in piazzetta Municipio.

Il problema uditivo è una delle problematiche più comuni e affigge molte persone; per individuare precocemente qualsiasi tipo di disturbo e per agire in modo tempestivo, occorre controllarsi costantemente per individuare il problema e affrontarlo in tempi brevi. Gli interessati possono contattare il numero 3891555751 per prenotare la propria visita. E' possibile accedere solo con prenotazione, in ottemperanza alle normative anti Covid -19.