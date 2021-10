Eco aree per la ricarica dei veicoli elettrici: a Pontecagnano 26 postazioni Svolta importante nel comune nell’ambito della tutela ambientale

Ventisei postazioni per effettuare la ricarica dei veicoli elettrici ed ibridi plug-in. Svolta importante nel Comune di Pontecagnano Faiano nell’ambito della tutela ambientale e della promozione di azioni finalizzate a contenere il livello delle emissioni atmosferiche dovute ai mezzi di trasporto.

Sul territorio, saranno infatti installati erogatori automatici, esattamente uno ogni mille abitanti, in cui i possessori di auto elettriche potranno rifornire la propria auto. Queste le zone interessate:

parcheggio Via Appennini; parcheggio Via Diaz; parcheggio Via Montegrappa; parcheggio Via Vittorio Emanuele; parcheggio Via Piave; parcheggio Via Padre Gentile; parcheggio Via Lucania; parcheggio Antistante stazione ferroviaria; parcheggi Via Alfani (nord e sud sede comunale); parcheggio Via Raffaello Sanzio; parcheggio Via Po; parcheggio località Picciola; parcheggio Via

Budetti.

“Con l’iniziativa della creazione di diverse Eco Aree sul nostro territorio pratichiamo e diffondiamo stili di vita che possano positivamente cambiare il destino di Pontecagnano Faiano. Incentivare all’utilizzo di mezzi elettrici significa pensare all’oggi, ma soprattutto al domani, dove l’utilizzo di questi mezzi sarà sempre maggiormente diffuso e praticato. Il tutto in linea con gli obiettivi sottoscritti dai paesi membri dell’ONU, fra cui appunto quello di garantire a tutti l’accesso ad un sistema di trasporti sicuro, conveniente e sostenibile”, ha sostenuto l’Assessore alla Smart City e Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile Rosa

Lembo.

“Con orgoglio possiamo dire che siamo l’Amministrazione degli esempi, quella in cui alla teoria corrisponde sempre la pratica. Non basta dichiararsi ambientalisti, ma esserlo con i fatti e questo atto, unitamente alla scelta di rendere il parco auto comunale per il 50% costituito da mezzi elettrici, ne è la conferma. I proclami non servono: occorre invece intraprendere decisioni pratiche, che ci portino tutti a compiere azioni responsabili, in linea con l’esigenza, sempre più pressante, di salvaguardare il pianeta e renderlo più vivibile. L’auspicio è quindi che anche i cittadini, al fianco delle Istituzioni, individuino ed applichino comportamenti tesi a salvaguardare il territorio e la salute, in questo ed in altri ambiti”, ha asserito invece il Sindaco Giuseppe Lanzara.