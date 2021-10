Roccapiemonte: al via gli interventi al cimitero e in piazza Monsignor Lombardi Previsti lavori di riqualificazione e ammodernamento: "Una città che continua a cambiare volto"

Una Roccapiemonte che continua a cambiare volto, grazie all’intenso e costante lavoro dell’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Carmine Pagano. Una città più vivibile, con strutture rinnovate, servizi efficienti, in linea con quelle che sono le esigenze della popolazione. Il Sindaco infatti comunica che sono iniziati i lavori di riqualificazione e ammodernamento del Cimitero Comunale e di Piazza Mons. Lombardi, nei pressi dell’Ufficio Postale di Viale Immacolata.

- Cimitero Comunale

Sono previsti lavori di messa in sicurezza di parte della struttura, con una riqualificazione minuziosa di spazi ed ambienti, l’impermeabilizzazione dei loculi e della “Cappella Madre” per la quale sono state impiegate anche altre economie dell’Ente. L’appalto è affidato alla ditta Alica di Antonella Capaldo, per un importo di 44 mila euro ribassato del 10%. Per la chiesa cimiteriale invece hanno avviato l’attività di sistemazione e riqualificazione gli operai della ditta Stefano Bove che si è aggiudicata l’appalto per una cifra di 21 mila euro. Per la messa in sicurezza gli interventi termineranno prima delle festività di Ognissanti e la ricorrenza dei defunti, il resto dei lavori verrà ultimato entro la fine dell’anno 2021. Questo il commento del Sindaco Carmine Pagano: “Dopo il Centro Sociale, gli interventi a Palazzo Marciani, quelli imminenti al campo sportivo Ravaschieri, continuiamo la nostra opera di riqualificazione dell’intera città con i previsti lavori alla zona più antica del Cimitero Comunale, va sottolineato che i fondi comunali disponibili già da qualche anno, non erano stati mai utilizzati per realizzare gli interventi riportati su un progetto preliminare che, il responsabile dell’Ufficio Tecnico Rocco Rescigno, ha modificato e migliorato per far fronte al decadimento strutturale di alcune aree. Voglio anche ricordare ai cittadini che il Cimitero Comunale è interessato da una costante attività di taglio dell’erba, che da pochi mesi abbiamo provveduto ad installare un serbatoio idrico e dove viene realizzata una assidua sanificazione. Inoltre, voglio ringraziare la famiglia Aiello che ha fornito un proprio contributo per ristrutturazione della Chiesa. Insomma, sarà restituito alla comunità un Cimitero più moderno, pulito, funzionale”.

- Piazza Mons. Lombardi

Lavori in corso anche per la piazzetta attigua al parcheggio che si trova alle spalle dell’Ufficio Postale centrale di Roccapiemonte. Prevista una completa riqualificazione dell’area, con nuovo verde pubblico, panchine che saranno realizzato riutilizzando il materiale ricavato dall’abbattimento di un vecchio muretto. Un abbellimento generale, una zona che sarà “dog free” cioè pensata anche per portare i propri amici a quattro zampe che avranno anche un proprio punto per potersi dissetare. La direzione dei lavori, che termineranno entro la fine del mese di novembre (condizioni meteo permettendo), è affidata all’ingegnere Stefania Di Marino, con il coordinamento dell’Ufficio Tecnico Comunale e in particolare del dirigente Rocco Rescigno. Anche in questo caso sono stati utilizzati fondi comunali per complessivi 13 mila euro. “Una piazza che avrà presto un aspetto completamente diverso, pensata per poter accogliere più persone, in una zona che si trova a pochi passi dall’Ufficio Postale, di vari esercizi commerciali e studi medici. Un ringraziamento particolare al responsabile dell’UTC Rescigno che sta seguendo in modo scrupoloso l’iter e la realizzazione di numerosi progetti” ha concluso il Sindaco Carmine Pagano.