Pellezzano, arriva sul territorio l'associazione Tanalupa Uno spazio d'incontro dove costruire reti composte da donne

L’Amministrazione Comunale di Pellezzano, guidata dal sindaco Francesco Morra, dà il benvenuto sul proprio territorio all' associazione Tanalupa, che ha insediato la sede operativa alla frazione Capezzano. Per l’occasione, l’Assessore alle Politiche Sociali, Annalaura Villari, si è recata a far visita ai responsabili della struttura e a portare i saluti del Primo Cittadino e dell’intera Comunità di Pellezzano.

L’Associazione nasce da anni di esperienza e di lavoro sul territorio sui temi della salute sessuale e riproduttiva, grazie all’iniziativa delle sue fondatrici Anna Radetich, educatrice Perinatale ed Emanuela Errico, Ostetrica.

Tanalupa è uno spazio d’incontro dove costruire reti composte da donne per rompere l'isolamento e condividere esperienze potenzianti nelle diverse fasi della vita,dall'adolescenza alla menopausa.

Gli incontri accompagnano le donne attraverso i cambiamenti per accoglierli e comprenderne le opportunità evolutive che ci offrono e promuovono la conoscenza delle pratiche di salute ed una informazione completa e satura.

Vengono proposti percorsi di preparto,postparto, massaggio infantile,ciclo mestruale e menopausa,salute pelvica e sessualità, naturopatia. All'interno dell' associazione vi é uno studio ostetrico,spazio neomamme e fascioteca, naturopatia.