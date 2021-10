Nocera Superiore: la mensa scolastica pronta a ripartire Fino al 15 ottobre è possibile inviare istanza di adesione al servizio

Nell’ambito delle iniziative promosse da questa amministrazione comunale per l’attuazione del diritto allo Studio, anche per l’anno scolastico 2021/2022 si intende organizzare, nel rispetto delle prescrizioni di prevenzione al virus Covid19, il servizio MENSA SCOLASTICA.

La domanda di iscrizione dev’essere corredata da ISEE ed un valido documento d’identità e va inviata telematicamente seguendo le istruzioni compilative al seguente link: http://www.telemoney.cloud/registrazioneDomandaIscrizione.xhtml?enteId=82

È prevista una quota di compartecipazione alla spesa del servizio in relazione al reddito posseduto, così come stabilito dalle tariffe approvate con delibera di Giunta Comunale n° 246 del 20/10/2020. In assenza di certificazione ISEE, agli utenti richiedenti sarà applicata la fascia massima di contribuzione.