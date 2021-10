Pontecagnano: rimpasto in giunta, entra in consiglio Gabriella Vernieri Nuovo assetto amministrativo al comune, il sindaco: "Occorre avviare una nuova fase politica"

Rimpasto nella Giunta Lanzara. Questa mattina, il Sindaco ha proceduto ad una serie di modifiche proiettate ad un nuovo e partecipato assetto amministrativo. Di natura politica, non legata a questioni personali bensì finalizzata a salvaguardare la serena prosecuzione del mandato, nell'interesse della collettività rappresentata, la decisione assunta dal Primo Cittadino, che ha precisato quanto segue:

“A metà del percorso, occorre avviare una nuova fase politica, che renda tutti protagonisti, fautori di un progetto ampio e condiviso, in cui ciascuno possa apportare un contributo importante, in grado di cogliere ed accogliere sfide decisive per lo sviluppo del nostro territorio. Ringrazio Carmine Spina per il prezioso lavoro svolto fino a questo momento: un lavoro encomiabile e fruttuoso, che gli va senz’altro riconosciuto. Tuttavia, venuto meno il rapporto fiduciario, si è resa necessaria e coerente la decisione di individuare una nuova linea per questo Governo. Rivolgo, altresì, un sincero augurio a coloro i quali si apprestano a rivestire ruoli chiave per la nostra Amministrazione. In particolare, con la nomina di Dario Vaccaro quale nuovo Assessore, saluto con grande orgoglio e commozione l’ingresso in Consiglio Comunale di Gabriella Vernieri, donna da sempre impegnata nella cura e nella dedizione all’altro. La scelta di conferirle le deleghe all’Associazionismo ed al Volontariato è legata al riconoscimento del suo operato, che si è intensificato anche e soprattutto nei giorni difficili della pandemia. Rivolgo, infine, auguri di buon lavoro agli Assessori ed ai Consiglieri, che potranno continuare ad esprimere in Giunta come nella massima assise cittadina, le proprie competenze ed il proprio attaccamento al territorio. Da ora si apre una nuova parentesi, in cui si rafforza il concetto di squadra e di lavoro. Pontecagnano Faiano si prepara a nuove ed avvincenti sfide”.