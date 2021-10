Sarno, atti vandalici nel centro storico Tagliati pneumatici dell'auto a un cittadino che ha sporto denuncia

Un cittadino di Sarno ha sporto denuncia al commissariato di polizia di Sarno dopo che è stato vittima di atti vandalici in pieno centro. Nell'andare a riprendere la sua vettura, parcheggiata in via De Liguori, all'altezza del civico 75 si è reso conto che i pneumatici delle due ruote anteriori e una posteriore erano stati forati. Riportavano tagli da coltello, secondo il cittadino non si sarebbe trattato di una semplice foratura ma di un atto intimidatorio.



Purtroppo non sarebbe la prima volta che accadono episodi simili e via De Liguori, spesso oggetto di atti di vandalismo. I cittadini chiedono dunque maggiori controlli da parte delle autorità preposte e l'incremento delle telecamere nel centro storico.