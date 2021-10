Cinque nuovi dipendenti al comune di Nocera Superiore Ad accoglierli, stamane, il sindaco Giovanni Maria Cuofano ed il segretario generale

Cinque nuovi dipendenti al Comune di Nocera Superiore. Ad accoglierli, stamane, il sindaco Giovanni Maria Cuofano ed il Segretario Generale.

Quattro profili provengono dalle selezioni Ripam (Dipartimento della Funzione Pubblica); il quinto, invece, da una selezione per mobilità.

Le nuove risorse umane andranno a rafforzare gli Uffici dell’ente cui sono stati assegnati: Lavori Pubblici, Sociale, Ragioneria, Affari Generali e Polizia Municipale.

Nel dettaglio i tirocinanti giunti dal Concorso della Regione (in prova per sei mesi) sono un istruttore tecnico Cat.C, un istruttore amministrativo Cat.C, un istruttore direttivo contabile Cat.D, un istruttore direttivo amministrativo contabile Cat.D ed un istruttore direttivo di vigilanza Cat.D.

«Abbiamo proceduto, in linea con il Piano Assunzioni previsto dal Ripam e con il Fabbisogno del Personale, all'assegnazione dei nuovi incarichi dei profili risultati vincitori del concorso indetto dal Dipartimento della Funzione Pubblica – dichiara il sindaco Giovanni Maria Cuofano – Con il pensionamento di molti dipendenti e con l’avvio dell’iter pensionistico per molti altri stiamo dando alla macchina amministrativa quel necessario ricambio generazionale attraverso innesti in grado di rilanciare la macchina amministrativa in settori nevralgici per lo sviluppo della città e per i servizi al cittadino».

Tra i nuovi innesti, il S.Tenente della Polizia Locale, Paola Miranda (foto in allegato): è l’Ufficiale in organico che da quest’oggi affiancherà il Comandante Paolo Prudente. Stamane si è svolto il primo briefing operativo con il sindaco Cuofano.