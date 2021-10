Pontecagnano: "Si" dal ministero per il progetto Connessioni di Cittadinanza Il comune riceve parere favorevole all'istanza di ammissione al finanziamento

Valutata favorevolmente l’istanza di ammissione al finanziamento delle iniziative di prevenzione e contrasto della vendita di sostanze stupefacenti presentata dal Comune di Pontecagnano Faiano alla Prefettura di Salerno in ordine alla Sicurezza Pubblica. Un tema, questo, molto caro all’Amministrazione Lanzara, che ha presentato un progetto teso ad intervenire su due fronti: l’implementazione dei sistemi di videosorveglianza in tre punti topici del territorio - scuola dell’infanzia e primaria “Dante Alighieri”, giardini adiacenti di via Carducci, giardini via Raffello Sanzio – e l’attivazione di iniziative formative e divulgative tese ad aumentare la consapevolezza dei rischi e dei danni alla salute nell’uso di droghe tra i giovani. La proposta prospettata dall’ente, dal titolo Connessioni di Cittadinanza, prevede una spesa di 43.000,00 euro ed il coinvolgimento tanto della Polizia Municipale che degli Istituti Scolastici.

“Non si ferma il nostro impegno per garantire ordine e pubblica incolumità. Grazie al supporto delle Forze dell’Ordine, come pure dei nostri Uffici, cerchiamo ogni giorno di individuare i problemi che maggiormente attanagliano la nostra comunità e, di conseguenza, le soluzioni per arginarli. Potenziare la videosorveglianza e garantire un dialogo con le nuove generazioni affinchè esse prendano coscienza dei gravi problemi che comporta l’assunzione di sostanze stupefacenti a livello fisico, psicologico e legale, è appunto una di queste: un’opportunità, uno strumento, una strada per debellare un fenomeno triste e pericoloso. La prevenzione è il più forte antidoto contro l’illegalità”, ha dichiarato sull’argomento il Sindaco Giuseppe Lanzara.