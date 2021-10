Baronissi: al via lo sportello "Imprese in un giorno" L’innovativo servizio online che semplifica il rapporto tra imprese e la pubblica amministrazione

Attivo a Baronissi lo “Sportello imprese in un giorno”, l’innovativo servizio online che semplifica il rapporto tra imprese e la pubblica amministrazione. La piattaforma, attivata in collaborazione con la Camera di Commercio di Salerno, consente la trasmissione online al Suap (Sportello Unico Attività Produttive) della Segnalazione Certificata Inizio Attività (Scia) relative alle attività produttive. “Attraverso questo sportello telematico – spiega il sindaco Valiante – avremo un efficientamento del sistema delle procedure amministrative per l’avvio delle attività produttive e lo snellimento degli iter burocratici: rafforziamo i processi di semplificazione e digitalizzazione delle pratiche amministrative, rendendo l’iter più veloce e fluido”.

“Si concretizza in questo modo – fa eco l’assessore alle attività produttive Giuseppe Giordano - l’impegno dell’Amministrazione a rafforzare il proprio impegno nell’azione di supporto e promozione dello sviluppo economico della città. Si tratta di un grande passo in avanti nei confronti della cittadinanza e degli imprenditori nonché un ulteriore tassello verso la semplificazione e digitalizzazione amministrativa”.

Con lo “Sportello imprese in un giorno” si offre ai cittadini che vogliono iniziare un’attività imprenditoriale e alle imprese già esistenti, un servizio innovativo sul piano organizzativo e procedurale. Si tratta di un’interfaccia privilegiata per tutte le procedure amministrative riguardanti le attività produttive capace di convogliare nel suo spazio virtuale e in un’unica soluzione i provvedimenti, le determinazioni, i pareri.

L’attuale sistema telematico tramite pec o consegna a mano rimarrà attivo fino al 15 novembre. Dopo tale data le Scia potranno essere inoltrate solo sulla piattaforma Impresa in un giorno.