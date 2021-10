Pellezzano, cittadinanza onoraria al rettore della Federico II Matteo Lorito La cerimonia il prossimo 15 ottobre. Il sindaco: "Motivo d'orgoglio"

Il prof. Matteo Lorito, Rettore dell’Università degli Studi di Napoli, sarà cittadino onorario del comune di Pellezzano. Per il prossimo venerdì 15 ottobre, alle ore 19, presso l’Aula Consiliare “Aldo Moro” del Comune di Pellezzano, è in prpgramma la cerimonia di conferimento del riconoscimento. Una decisione deliberata attraverso apposito provvedimento del Consiglio Comunale num. 22 del 7 Giugno 2021 con la seguente motivazione:

“Per essersi distinto nell’illustre carriera accademica e scientifica sia in ambito nazionale che internazionale; per l’acquisizione di numerosi titoli Accademici tra cui Professore Ordinario di Patologia Vegetale, Direttore del Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, nonché quello attuale di Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Napoli Federico II; per il contributo al progresso della cultura, della scienza e dell’economia, e per il prestigio conseguito attraverso gli studi, l’insegnamento e la ricerca scientifica in svariati campi; per i numerosi riconoscimenti sociali e culturali, che hanno così conferito lustro e riconoscibilità alla Città di Pellezzano, dove lo stesso ha deciso di risiedere”.

“E’ un orgoglio – ha detto il Sindaco dott. Francesco Morra – per la nostra Comunità conferire la cittadinanza onoraria a un illustre personaggio istituzionale quale il Prof. Lorito, le cui capacità e i cui meriti lo rendono meritevole di ricevere un titolo come questo. Non a caso, la cittadinanza onoraria, per antonomasia, rappresenta un’onorificenza che si può concedere per onorare una persona che, per motivi diversi, sia ritenuta legata ai principi ed ai valori della Comunità, per il suo impegno o per le sue opere, proprio come il prof. Lorito.”

La cittadinanza è invitata a partecipare nel rispetto delle normative di contenimento all’emergenza sanitaria.

Il prof. Matteo Lorito è stato eletto rettore dell’Università “Federico II” a settembre del 2020. Già residente nel comune di Pellezzano, Lorito guiderà l'ateneo federiciano fino al 2026.