Tartarughe Caretta Caretta: chiuso il nido di Caprioli Resta da schiudere quello di Eboli

“Il nido di Caprioli è stato chiuso ieri. Con un successo di schiusa del 90%!” a comunicarlo i volontari delle “Tartarughe Marine in Campania” che aggiungono “6 piccoli recuperati ancora vivi aprendo il nido. Non potevamo sperare di meglio!”. Resta da schiudere solo il nido di Eboli dopo un'estate da record sulle coste salernitane con tantissimi nidi, in particolar modo in Cilento.