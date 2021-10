Giffoni Valle Piana, ambiente: avviata la pulizia delle caditoie Priorità ai canali che raccolgono i corsi d’acqua dai terreni agricoli

Sono riprese questa mattina le attività di manutenzione delle caditoie e delle griglie stradali. Per evitare ogni pericolo per gli ormai consueti temporali estivi e l’enorme quantità di pioggia prevista in brevi lassi di tempo, il personale del Comune sta ripulendo le caditoie, intervenendo nella rimozione delle foglie, cartacce e del materiale che possa ostruire le condotte di scolo con successiva sanificazione di tutte le parti oggetto d’intervento.

Le operazioni, iniziate questa mattina nelle frazioni superiori, verranno effettuate su tutto il territorio comunale, con priorità ai canali che raccolgono i corsi d’acqua dai terreni agricoli. A seguire, il cronoprogramma prevede gli interventi su tutte le sedi stradali delle altre località e del centro cittadino.

L’Amministrazione Comunale invita i propri cittadini a tenere pulite le proprie aree e soprattutto i manufatti presenti nelle zone private per garantire il regolare deflusso delle acque meteoriche ed evitare possibili intasamenti delle caditoie e conseguenti allagamenti.