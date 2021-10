Abbandonano rifiuti nel centro di Baronissi: beccati dalle telecamere Lotta al sacchetto selvaggio, dall'amministrazione: "Per loro è in arrivo una multa salata"

Lotta all'abbandono di rifiuti nel Salernitano. Sono stati individuati, grazie alle telecamere mobili posizionate dalla polizia municipale e ai controlli della task force comunale, due cittadini che, questa mattina, hanno abbandonato rifiuti indifferenziati lungo la centralissima via Farina nel comune di Baronissi. A dare la notizia la pagina faceboom del comune. I due cittadini saranno quindi sanzionati. "Per loro è in arrivo una multa salata", sottolineano dall'amministrazione.